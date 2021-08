Marianne Vos wint vierde etappe van Simac Ladies Tour

BABYLONIËNBROEK/SWEIKHUIZEN • Marianne Vos heeft de vierde etappe van de Simac Ladies Tour gewonnen.

In een kopgroep van drie kwam Vos na een eindsprint als eerste over de streep in Sweikhuizen.

De overwinning van Vos is het slot van een mooie dag voor de Nederlandse wielrensters. Chantal Blaak neemt de leiderstrui over van de Zwitserse Marlen Reusser.

Eerder won Jumbo/Visma-renster in Ede al de proloog van de Simac Ladies Tour. De WorldTour-koers eindigt zondag.