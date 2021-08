Marianne Vos wint proloog van Simac Ladies Tour

EDE/BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos heeft dinsdagmiddag in Ede de proloog van de Simac Ladies Tour gewonnen.

De Jumbo/Visma-renster was met een tijd van 3.01 minuten de snelste op het 2,4 kilometer lange parcours in Ede en behaalde daarmee de ritzege én de eerste leiderstrui. De 34-jarige Vos was vijf seconden sneller dan landgenote Ellen van Dijk.

Woensdag gaat de Ladies Tour verder met de eerste etappe. De zesdaagse WorldTour-koers eindigt zondag. Vos won de Ladies Tour al vier keer eerder: in 2009, 2010, 2011 en 2012.