Raïsa Schoon pakt met Katja Stam zilver op EK-beachvolleybal

WENEN/WERKENDAM • Hun debuut op het Europees kampioenschap beachvolleybal leverde Raïsa Schoon en haar partner Katja Stam zaterdagavond zilver op. Tegen het Zwitserse koppel Tina Hüberli en Nina Betschart waren de jonge Werkendamse en Stam in de finale kansloos: 15-21, 12-21. Niettemin is het zilver een razendknappe prestatie voor het Nederlandse duo, dat in Tokio ook al debuteerde op de Olympische Spelen.

Schoon en Stam schakelden op weg naar de eindstrijd onder meer de Letse EK-winnaars van 2019 uit.

Eerder dit jaar wonnen ze in Düsseldorf nog van de Zwitsersen, maar dat zat er ditmaal niet in. Halverwege de eerste set (9-9) raakte Stam geblesseerd aan haar linkerhand en dat betekende de kentering. Maar debuteren met zilver neemt niemand Raïsa Schoon en Katja Stam nog af.