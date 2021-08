Stan van Oord vergroot voorsprong

woudrichem • Met een tweede plaats in beide races van de Supercar Challenge tijdens Jack’s Racing Day, de opvolger van de jaarlijkse Gamma Racing Day, hebben Stan van Oord en zijn teamgenoot Dennis de Borst hun leidende positie in het klassement verder uitgebouwd.

“De condities waren door de vele regenbuien niet makkelijk, maar we zijn daar erg goed mee omgegaan en hebben dit weekend goede zaken gedaan in het kampioenschap”, stelt de Woudrichemse coureur tevreden.

Dennis de Borst startte zaterdagmiddag de eerste race op slicks en met ruim 40 auto’s op de baan was er na vijf ronden een goede droge lijn. De Borst reed een goede stint en bracht de auto op tweede positie binnen. Na 45 extra successeconden kwam Van Oord na de pitstop als zevende in zijn klasse Supersport 1 de baan weer op. Het geluk viel zijn kant op toen de safetycar de baan in kwam en hij dus kort achter zijn concurrenten kwam te zitten. Na de herstart klom Van Oord op naar voren, waarbij hij in een leuk en fair gevecht raakte met zijn titelconcurrent Robert van den Berg. Hij werd als tweede geklasseerd.

De tweede race op zondagmiddag werd wel onder droge omstandigheden gereden. De Borst excelleerde en bracht de Hyundai binnen met een voorsprong van tien seconden op nummer twee Marcel van de Maat. Er ontstond tijdens de pitstop wat chaos omdat de safetycar in de baan kwam. Van Oord moest achter het rode licht in de pitstraat wachten en kwam als vijfde de baan op. Al vrij snel kon hij enkele concurrenten uit zijn klasse passeren en reed hij achter Ruud Olij, winnaar van de race op circuit Zolder. Vijf ronden lang ontstond een prachtige strijd, waarin beide elkaar telkens passeerden. Uiteindelijk maakte Olij een foutje en kon Van Oord wegrijden.

Het gat naar koploper Van de Maat was te groot om goed te maken, ook omdat het gevecht met Olij veel van de banden had gevergd. De tweede positie was ook deze race het maximaal haalbare, maar omdat zijn grootste concurrent uitviel vergrootte Van Oord zijn voorsprong in het klassement naar 34 punten.