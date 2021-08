Biesboschzwemmers boeken twee keer winst in open water

WERKENDAM • Biesboschzwemmers Nadine Scheeve, Pieter Pijnenburg en Lars de Kooter verschenen in België aan de start van een wedstrijd in open water. Voor de heren was er winst.

Terwijl in Nederland de ene na de andere openwaterwedstrijd niet doorgaat vanwege de coronamaatregelen, worden er bij onze zuiderburen diverse wedstrijden georganiseerd.

Op de roeibaan in Willebroek kwamen afgelopen weekend namens de Biesboschzwemmers Nadine Scheeve, Pieter Pijnenburg en Lars de Kooter aan de start.

Alle drie zwommen 1000 meter, Nadine vrije slag en de beide heren schoolslag.

Pieter Pijnenburg

Als eerste mocht de oudste Biesboschzwemmer deze dag, Pieter, het water in gaan voor zijn 1000 meter schoolslag. Het veld bestond uit 20 zwemmers van 25 jaar en ouder. Vanaf het startsignaal nam Pieter het initiatief en halverwege was het verschil al ruim 20 seconden en in het tweede deel van de race liep het verschil steeds verder op. Na 15 minuten en 49,82 seconden tikte Pieter als allereerste van zijn programmanummer aan en volgde nummer twee op bijna een minuut.

Nadine Scheeve

Nadine was de tweede die van start ging in een veld van 10 zwemsters varierend tussen 16 en 24 jaar. Het begin van Nadine was aan de voorzichtige kant, maar desondanks kwam zij tevreden het water uit. De eindtijd van Nadine was 17 minuten en 1, 13 seconden en hiermee werd zij vijfde.

Lars de Kooter

De jongste zwemmer mocht als laatste van de drie zijn race gaan zwemmen. Lars kwam bij de 11- tot 19-jarigen aan de start en het veld bestond naast Lars uit nog vijf zwemmers. Lars was hierbij de jongste en de oudste was 19 jaar. Net als Pieter ging Lars fel van start en hij was als eerste bij de eerste boeien en hij liet de andere zwemmers niet meer dichterbij komen.

Op ongeveer de helft keerde Lars ruimschoots als eerste en net als bij Pieter liep het verschil het tweede deel van de race steeds verder op. Na 16 minuten en 35,77 seconden stopte de klok voor Lars en dit is ruim anderhalve minuut sneller dan er tijdens de vorige editie, in 2019, gezwommen werd in deze categorie.

Aan het einde van de wedstrijd mochten Pieter en Lars beide een gouden badmuts en medaille ophalen en konden zij daarna tevreden weer naar Nederland gaan.

Sint-Niklaas

Over een week komen deze drie zwemmers weer aan de start van een openwaterwedstrijd. In Sint-Niklaas zwemmen alle drie een 3000 meter, Pieter schoolslag en Lars en Nadine vrije slag, daarnaast zwemmen Lars en Pieter ook nog 1000 meter schoolslag.