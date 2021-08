Tweede editie Altena Cup: Voetbalfeest ‘verbindende factor in Altena’

ALTENA • De tweede editie van de Altena Cup wordt op 24 augustus afgetrapt. Het toernooi staat niet alleen in het teken van sport en gezonde voeding, maar ook van verbinding. En dat is na zo’n verloren coronajaar misschien nog wel het belangrijkste.

Drie weken voor de start van de tweede editie van de Altena Cup heeft Kees Braat het druk.

De penningmeester van de stichting die het voetbaltoernooi voor alle clubs in Altena organiseert ziet de deadline voor de totstandkoming van het programmaboekje, dat gemaakt wordt door Marel van Andel en Bart Stoutjesdijk van Beleef Altena, naderen en onderhoudt ondertussen contact met de media om het toernooi groots aan te kondigen.

Programma

Dat terwijl het programma van de Altena Cup ook pas sinds kort helemaal rond is. Op dinsdag 24 augustus spelen tien clubs voorrondewedstrijden op de velden van voetbalverenigingen Sleeuwijk, Woudrichem en GDC. Op zaterdag 28 augustus worden de finalewedstrijden voor de senioren en de wedstrijden voor de jeugd afgewerkt op het complex van GRC 14 in Giessen.

“Twee jaar terug hebben we een fantastisch evenement neergezet, dat vorig jaar door de pandemie niet door kon gaan. Ook dit jaar hebben we lang in onzekerheid gezeten”, legt Braat uit.

Het voetbalfeest met een maatschappelijk karakter heeft voor dit jaar groen licht gekregen. Natuurlijk is het fijn dat de voetballers na al die nagenoeg voetballoze maanden weer een balletje kunnen trappen, maar de Altena Cup staat voor meer dan het sportieve aspect alleen.

Gezonde voeding

Net als twee jaar geleden staat het toernooi in het teken van gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Partners van het toernooi komen niet alleen met geld over de brug, maar in het geval van Hak en Schouten Europe ook met plantaardige voedingsproducten.

De Rabobank, een andere belangrijke sponsor, heeft als slogan ‘Growing a better world together’. “En dat past helemaal bij de uitgangspunten van de Altena Cup”, zegt Braat.

Verbinding

Na zo’n jaar vol coronabeperkingen krijgt bovendien het begrip ‘verbinding’ extra lading tijdens het voetbaltoernooi. Sportwethouder Shah Sheikkariem schrijft in zijn voorwoord in het programmaboekje: “Het afgelopen coronajaar heeft ons in laten zien hoe belangrijk het is om samen zaken met elkaar te beleven.”

Braat ziet dat net zo. “Altena heeft de grootste dichtheid aan voetbalclubs, dat willen we laten zien. De Altena Cup is in die zin de verbindende factor in de gemeente. Je moet er gewoon bij zijn.”

Nieuwe toernooiopzet

Zolang de coronamaatregelen het toelaten is publiek ook welkom om te zien wie na Wilhelmina’26 - de titelverdediger doet dit jaar niet mee - de Altena Cup pakt. Een nieuwe toernooiopzet maakt het spannend tot het laatste moment van de finaledag. “Clubs moeten er wel wat voor doen om de cup te pakken”, zegt Braat lachend.

altenacup.nl