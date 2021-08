Biesboschruiters Faye en Bibi worden regiokampioen dressuur

HEERJANSDAM/WERKENDAM • Faye Groeneveld en Bibi Luijk zijn dit weekend regiokampioenen dressuur geworden.

Faye behaalde haar titel met Rondo Talent en Bibi met Penboeth Porsche tijdens de regiokampioenschappen dressuur voor pony’s afgelopen zaterdag in Heerjansdam.

Deze amazones van De Biesboschruiters in Werkendam reden tijdens deze kampioenschappen van de regio Zuid-Holland twee mooie proeven. Faye en Rondo Talent deden dit in de klasse M1 (C). Hun proeven werden beloond met een gemiddelde van 61,25 procent.

Bibi reed met Penboeth Porsche in de klasse L2 (A/B) en behaalde een gemiddelde score van 62,46 procent. Beide amazones mogen nu deelname aan de Hippiade (de Nederlandse kampioenschappen).

Tekst gaat verder onder de foto.



Bibi Luijk met Penboeth Porsche .

Paarden

Een week eerder was er ook al succes voor leden van De Biesboschruiters tijdens de regiokampioenschappen dressuur voor paarden. Sanne van der Giessen werd namelijk met Las Vegas reservekampioen in de klasse M1. Zij deden dit met de mooie score van 72,33 procent.

Mara de Vries werd maar liefst twee keer reservekampioen. In de Z1 deed ze dit met King de Niro Magni met een score van 66,18 procent. In de Z2 was de reservetitel voor haar met Appstore met een score van maar liefst 74,19 procent. Tenslotte werd Kim Noordijk derde in de ZZ-L met Jupiter met een score van 66,64 procent.

Ook deze dames mogen nu deelnemen aan de Hippiade in Ermelo.