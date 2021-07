Beachvolleybalster Raïsa Schoon begint Olympische Spelen met nederlaag tegen wereldkampioenen

WERKENDAM • Beachvolleybalster Raïsa Schoon heeft samen met Katja Stam bij haar Olympische debuut niet voor een verrassing kunnen zorgen. Het jonge, talentvolle duo verloor in Tokio met 2-0 van de Canadese wereldkampioenen Melissa Humana-Paredes en Sarah Pavan.

Het werd 21-16 en 21-14 voor de ervaren wereldkampioenen, die ook in hun drie eerdere onderlinge ontmoetingen te sterk waren voor de Nederlandsen.

Raïsa Schoon (19) treedt in Japan in de voetsporen van haar moeder Debora Schoon-Kadijk, die in 1996 en 2000 aan de Olympische Spelen deelnam.