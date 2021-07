Raïsa Schoon begint zaterdag aan olympisch avontuur

WERKENDAM • Beachvolleybalster Raïsa Schoon trapt dit weekend haar olympische toernooi in Tokyo af.

Raïsa Schoon en haar partner Katja Stam spelen op zaterdag 24 juli om 5:00 uur tegen Canada, op maandag 26 juli om 14:00 uur tegen Zwitserland en op donderdag 29 juli om 8:00 uur tegen Duitsland.

Live te volgen

De wedstrijden van de Nederlandse beachvolleybalteams zijn te volgen via de livestream op teamnl.org/programma.

Met haar deelname aan de Olympische Spelen zet de Werkendamse Schoon een unieke reeks leeftijdsrecords neer.

Zo was ze de jongste deelneemster ooit aan het Nederlands kampioenschap beachvolleybal voor senioren. Twaalf jaar was ze toen ze samen meedeed in Scheveningen en gelijk haar eerste wedstrijd won.

Ze was ook de jongste winnares ooit van een eredivisietoernooi (veertien jaar) en op haar zeventiende won ze als jongste speelster ooit twee keer World Tour-goud.

Nu is ze met haar negentien jaar de jongste vrouwelijke deelneemster ooit bij het beachvolleybal op de Olympische Spelen in Tokyo.