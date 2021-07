Onverwacht goede score voor Stan van Oord

WOUDRICHEM • Een vierde en een tweede plaats in de twee races van de Supercar Challenge op Circuit Zolder is een uitslag waar Stan van Oord vooraf voor had getekend.

“Zolder is voor onze voorwiel aangedreven Hyundai per definitie een moeilijk circuit. Tel daarbij op dat we door het succes in de vorige races tijdens de pitstops veel langer moesten stilstaan, dan weet je dat het moeilijk wordt om überhaupt punten te scoren. Dat we desondanks onze voorsprong in het klassement hebben kunnen vergroten is daarom een enorme opsteker”, aldus een blije Van Oord.

Aan elkaar gewaagd

Dat de coureurs in de Supersport 1 divisie van de Supercar Challenge enorm aan elkaar gewaagd zijn bleek eens te meer tijdens de kwalificatie van het Zolder Supercar Madness weekend.

Het verschil tussen de eerste en vierde startpositie bleek 0.354 seconde. Met een rondetijd van 1:36.580 en een tweede tijd van 1:36.856 bleek Stan van Oord de snelste man op de baan en dat leverde hem en zijn teamgenoot Dennis de Borst de poleposition op voor beide races.

Zoals altijd nam zijn teamgenoot de start voor zijn rekening en na weer een prima stint bracht De Borst de Hyundai op de tweede positie binnen. Daar begon Van Oord aan het lange wachten tot zijn successeconden voorbij waren.

Pas als zesde in zijn klasse kwam hij de baan weer op. Hij reed naar zijn voorganger Michael de Keersmaecker toe en raakte in een leuk gevecht met de Audi TCR. Toen hij die gepasseerd was viel even later een deelnemer uit. Zo lag Van Oord al vierde en hij stoomde op naar de nummer drie.

Een vrij langdurige full course yellow gooide echter roet in het eten, waardoor de coureur uit Woudrichem niet meer de strijd aan kon gaan voor een podiumplaats. Met de vierde positie was Van Oord echter dik tevreden.

Tweede race

Ook voor de tweede race op zondag aan het einde van de middag leken de kansen op een podium voor het Febo Racing duo moeilijk haalbaar. Met nog steeds veel successeconden tijdens de pitstop was een terugval in het veld te verwachten. Dat bleek inderdaad het geval, want nadat De Borst de auto op een derde positie binnen bracht kwam Van Oord opnieuw pas als zesde weer de baan op.

Omdat er tijdens de pitstop een safetycar in de baan was gekomen was het veld echter weer bij elkaar gekomen en vanaf de zesde plek begon Van Oord aan een fraaie opmars. Die bracht hem zelfs tot de tweede positie achter Ruud Olij en ook dat gat wist hij te dichten tot op een seconde.

Tussen hen in reed echter zijn titelconcurrent Van den Berg, die op een ronde achterstand was gezet. Van Oord kreeg geen ruimte om hem te passeren en er werden geen blauwe vlaggen gezwaaid, dus kon hij de strijd met de latere winnaar Olij niet meer aangaan. De tweede positie zorgde er echter ook voor dat hij weer wat uitloopt op zijn concurrenten en dus kijkt Stan van Oord terug op een geslaagd evenement.

“Ik wil mijn team Ferry Monster Autosport, Dennis de Borst en mijn vader ontzettend bedanken dat zij het voor mij mogelijk maken om te racen. Ook heb ik ervan genoten dat er eindelijk weer publiek op het circuit kon zijn, dat maakt de sfeer zoveel beter en heeft mij enorm gesteund.”

Volgende races

De volgende races van de Supercar Challenge zijn op 7 en 8 augustus op TT Circuit Assen tijdens Jack’s Racing Days, voorheen de Gamma Racing Day.