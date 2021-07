Ambitieus Voltena stapt in de eredivisie

WERKENDAM • Aan ambities geen gebrek bij volleybalvereniging Voltena. Vijf jaar geleden speelde het damesteam nog in de derde divisie, maar komend najaar komen de speelsters uit in de eredivisie.

Zaterdag 2 oktober spelen ze hun eerste wedstrijd in sporthal De Crosser. Tijdens een flitsende perspresentatie worden de spelers Sarah van Esch, Raïsa Schoon, Silke van der Giessen, Hannah van Esch, Rianne Stok, Jill Weeda, Anique Tavenier, Anne Schenk, Tess van Wijngaarden, Lynn van Mill, Diede van den Broek en Romy Teuling één voor één in de spotlights gezet.

De presentatie heeft veel weg van een goednieuwsshow. Zo laat voorzitter René van der Giessen weten dat volleybalbond Nevobo bereid is de club financieel te steunen, zodat een professional kan worden ingehuurd.

Bestaansrecht

“Daarmee erkennen ze ons bestaansrecht. Met die superclub-status kunnen we de sport in de regio nog verder versterken. We kregen wel ongelooflijk veel huiswerk mee voor toetreding tot de eredivisie. Voor een licentie moet je een dik boek doornemen.”

Even werd gevreesd dat De Crosser niet kon voldoen aan alle eisen, maar de Nevobo heeft inmiddels laten weten dat er zelfs op Europees niveau gespeeld mag worden. Van der Giessen wijst daarbij nog eens op de nieuwe belijning voor het eredivisiespeelveld.

Mentaliteit

In een korte terugblik op de sportieve successen van voorgaande jaren wordt vooral de mentaliteit van de volleyballers geroemd, maar ook het trainingsschema van dagelijks drie uur en dat vijf dagen in de week. Onderdeel van die training is hardlopen en krachttraining.

Het eredivisieteam wordt getraind door Johan van Vliet en Debora Schoon-Kadijk. “We hebben een creatief team en speciaal daarvoor is een nieuw systeem om over links te spelen ontwikkeld. Dat heeft ons door de coronatijd heen geholpen en gaat echt leuk worden. Zo blijven we grenzen verleggen en worden we steeds een stapje beter.”

Dik gewonnen

De eerste oefenwedstrijd tegen Utrecht werd al ‘dik’ gewonnen, zo vertelt Van der Giessen vol trots. Danique Timmermans wordt wedstrijdanalist en Wendy Tavenier neemt de fysio voor haar rekening.

In De Crosser werd donderdag tevens het sponsorcontract met Stichting Sosijn uit Dussen getekend. De stichting begeleidt kinderen met een meervoudige beperking, Als dank ontvangen ze een ingelijst wedstrijdshirt van Voltena.

Sportwethouder Shah Sheikkariem wenste het team veel succes in de eredivisie. “De burgemeester komt straks zeker een keer kijken. En als gemeente denken we graag mee over de plaats van topsport in Altena.”