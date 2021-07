Tennissers worden voorjaarskampioenen

SLEEUWIJK • Tennissers Giulia Kalyhin, Sophie Lemmers, Lotte Bakker, Sam Mooi, Babette Rietveld en Sophie van Dijk zijn vorige week kampioen geworden tijdens de voorjaarscompetitie M 13-17 2e klasse.

Toen de coronamaatregelen het weer toelieten, is er door de landelijke tennisbond KNLTB alsnog in allerijl een voorjaarscompetitie georganiseerd. Het meidenteam met speelsters tussen de 13 en 17 jaar heeft erg goed zijn best gedaan en wist zelfs het kampioenschap binnen te slepen.

Het team bestaat uit meiden van tennisvereniging TIOS, tennisvereniging Altena, tennisvereniging Dussen en tennisvereniging Almkerk.