Zwaar bevochten vierde plaats voor Mika Schalken uit Dussen

DUSSEN • De jonge Dussense coureur Mika Schalken heeft op het NK juniorracing een zwaar bevochten vierder plaats behaald.

Het tweede Nederlands kampioenschap van het seizoen werd ditmaal verreden op de juniortrack van het TT-circuit in Assen. De eerste kwalificatie verliep goed voor de 8-jarige Schalken met een vierde plaats en met maar een heel klein gaatje naar de derde plaats.

De tweede kwalificatie lukte het niet om de derde plaats over te nemen, dus moesten de wedstrijden gestart worden vanaf de vierde plaats.

In de eerste race had Schalken een goede start en kwam als derde door. Na een klein foutje in de tweede ronde miste hij de aansluiting en raakte in gevecht om de vierde plaats. De laatste ronde kwam hij als vijfde door en probeerde een gaatje te vinden, maar zelfs met een tijdverbetering in de laatste ronde redde hij het net niet op de finishlijn.

De start van de tweede race was goed maar aan het einde van de eerste ronden ging de rijder voor hem onderuit en moest hij uitwijken en het gras in. Nadat hij weer terug de baan op kon sturen kwam hij als laatste terug. Schalken kwam echter terug en in de laatste ronde nam hij de vierde plaats nog over. Een paar bochten voor de finish viel hij nog één plaats terug.

Uiteindelijk een vierde plaats in de daguitslag en veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd.