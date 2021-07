Kozakken Boys werkt eerste training af en opent verbouwde kantine

WERKENDAM • Eindelijk heerste er zaterdag weer iets van een voetbalsfeer bij Kozakken Boys. Trainer Rick Adjei en de spelers werkten de eerste training af en daarna werd de danig verbouwde en opgeknapte kantine geopend.

De beelden bij Kozakken Boys waren lachende en vrolijke gezichten. Iedereen was blij dat er na de lange coronastop weer actie was op De Zwaaier.

Verschil

Opgetogen was ook trainer Rick Adjei, dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd gestart met de eerste training. “Ik ben blij dat iedereen na zo’n lange tijd weer aan de gang kan. Dat zie je ook terug in de groep met de gretigheid en het plezier om gewoon weer lekker te kunnen trainen. In principe heb je de normale opbouw, al heb je wel rekening te houden met het verschil in de groep. De één heeft tot juni doorgetraind bij zijn vorige club. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld Yordi Teijsse, die was bij AFC al in januari gestopt. Dat is een heel groot verschil. Daar moet je ook naar kijken. Verder ben ik niet gewoon blij, maar heel erg blij, dat het weer begonnen is”, aldus de trainer van Kozakken Boys.

“Voetballen op het veld, dat is toch het leukste om te doen. Dat heeft heel lang niet gekund en als het kon, was het onder aardige restricties, waardoor het allemaal wat minder werd. Ook voor de toeschouwers is het leuk, dat we weer zijn begonnen. Dat geeft elan aan het voetbal. Het draagt allemaal bij aan heel veel plezier en zin omdat straks alles weer begint.”

Stijfjes

Gwaeron Stout liep ook rond met een brede smile. “Het is lekker dat we weer begonnen zijn. Zeker na zo’n raar jaar. In de zomer doe je natuurlijk ook niet niks, maar het is wel wennen. Je lichaam wordt nog wat stijfjes, maar verder wel lekker weer.”

Over de selectie viel nog weinig te zeggen. “Op papier zijn het mooie namen. Als je daar naar kijkt hebben we een leuke selectie, maar het is afwachten hoe het in elkaar past. We moeten zorgen dat we een goed team worden. Dat is het belangrijkste.”

Opening kantine

De spelers en de supporters hadden na de training nog een verzetje met de opening van de verbouwde kantine. Een plaatje is het geworden met een surrealistisch plafond met een voetbalveld erop en twee nieuwe bars. Verder is het een stuk ruimtelijker geworden.

?? | Onze nieuwe kantine is vanmiddag officieel geopend! ?? pic.twitter.com/AjNbBDztLX — Kozakken Boys (@KozakkenBoys) July 10, 2021

De net afgetreden voorzitter Henk de Goeij wijdde de opening in. “De lat ligt hier altijd hoog en dit geeft de ambitie van de club weer”, stelde De Goeij. “Het is allemaal fantastisch gelukt. Hier kunnen we weer enorm trots op zijn”, bedankte De Goeij -die de voorzittershamer tijdens de ledenvergadering overdroeg aan Dick Hoogendoorn- tenslotte ook alle vrijwilligers en de sponsors.

Vervolgens mocht erevoorzitter en sponsor Ad van Wijk de symbolische sleutel overhandigen en na een daverend vuurwerk kon iedereen de verbouwde kantine gaan bewonderen.

Nico van Es