Moeder en dochter over Olympische Spelen: ‘Raïsa wordt echt veel beter’

WERKENDAM • Op het toilet in huize Schoon hangt een schilderij van de Olympische Spelen in Sydney, maar verder werd thuis nauwelijks gesproken over dit grootste sportspektakel ter wereld.

Beachsport is überhaupt zelden een gespreksonderwerp in het gezin. Zelfs de olympische kleding van moeder Debora uit die tijd kwam alleen maar uit de berging als op scholen voorlichting werd gegeven over beachvolleybal.

Het tekent de nuchterheid van Debora Schoon-Kadijk over haar eigen sportieve successen. In Atlanta nam ze zelf voor het eerst deel aan de Olympische Spelen als één van de zestien deelnemende beachvolleybalteams.

Eerder op zand begonnen

“Wij waren het dertiende team, Raïsa wordt straks echt veel beter. Ze is ook veel eerder op het zand begonnen dan ik. Het belangrijkste is dat ze straks tijdens het toernooi rust kan vinden en zich kan focussen op de wedstrijden, in zo’n olympisch dorp komt echt enorm veel op je af. Maar Raïsa heeft al zoveel toernooien gespeeld, ik heb daar wel vertrouwen in. In 2018 deed ze mee aan de jeugd Olympische Spelen in Argentinië, dat lijkt er wel een beetje op.”

Na het toernooi in Atalanta speelde Debora vier jaar later in Sydney samen met haar zus Rebekka en werden ze negentiende in het olympische toernooi.

Voor Debora kwam de uiteindelijke plaatsing van haar dochter voor de Olympische Spelen niet echt als een verrassing.

Flikken

“Vorig jaar was plaatsing nog niet aan de orde, maar een half jaar geleden werd duidelijk dat ze nog een kans hadden door het uitstel van de Olympische Spelen vanwege corona. In de wedstrijd tegen de Russen voelde ik gewoon dat ze het ging flikken, al wist ik niet dat het zo spannend zou worden.”

Voor het interview met moeder en dochter op de Copakadijk wordt maar ternauwernood een gaatje gevonden in een druk schema van trainingen en een laatste Beachvolleybal World Tour in Gstaad, alvorens Raïsa afreist naar Olympische Spelen in Japan. Ook wordt nog een uitzwaaifeest op de Copakadijk gehouden alvorens ze op het vliegtuig stapt.

“Ik ben al gewaarschuwd dat Tokio tien keer zo groot is als de jeugd Olympische Spelen. Op tv heb ik al de eetzaal gezien en de kamers waar we verblijven”, zo laat Raïsa weten, als ze even bijkomt van de training met teamgenoten van het eerste damesteam van Voltena.

Wedstrijd tegen de Russen

Als ze terugkijkt op het spannende weekend, waarin ze zich samen met Katja Stam kwalificeerde voor Tokio, springt vooral de wedstrijd tegen de Russen eruit. “Een wedstrijd met heel veel emotie en heel veel publiek. Bij de wedstrijd tegen Marleen van Iersel en Pleun Ypma waren de omstandigheden heel anders. Na het weekend hebben we een dag vrij genomen, maar daarna ben ik weer volop gaat trainen. Ik ben nooit zo bezig geweest met de Olympische Spelen, maar dit is een geweldige kans.”

Voor Raïsa betekent topsport naast veel trainen, ook veel lol hebben. “Ik ga misschien minder uit met vrienden, maar daar krijg ik heel veel voor terug. Ik ben ook wel benieuwd om al die andere olympische sporters uit Nederland te leren kennen.”

Over haar kansen in het toernooi blijft ze voorzichtig. In Tokio spelen straks 24 teams om de medailles. De teams spelen verdeeld in zes poules drie wedstrijden, daarna volgt een knock-outsysteem.

Bij eerste twaalf

“We hebben wedstrijden gewonnen tegen topteams en op het toernooi doen maar twee Braziliaanse teams mee. Misschien lukt het bij de eerste twaalf te eindigen”, zo antwoordt ze enigszins aarzelend op de vraag hoe ze haar eigen kansen inschat.

In het olympische dorp in Tokyo wonen straks 18.000 sporters met hun begeleiders.

Trainer en moeder Debora Schoon-Kadijk zal daar zelf niet bij zijn. “Ik heb in al die jaren als sporter en als trainer zoveel gereisd, zo was ik drie weken in Australië tijdens het toernooi in Sydney en vier weken in Peking toen ik mijn zus Rebekka en Merel Mooren heb gecoacht. Ik heb daarom al eerder besloten dat ik dat liever niet meer doe. Deze zomer zijn op de Copakadijk ook veel activiteiten en trainingen, die ik dan zou moeten missen. We kunnen hier straks alle wedstrijden live bekijken, al zal dat vanwege het tijdverschil wel gek zijn.”

Tijdens de Olympische Spelen zal vanwege de coronapandemie het publiek geweerd worden, ook dat zal wennen zijn voor de sporters.

Jammer

“Er gaan ook minder mensen mee in de staf van Nederland vanwege corona. Het is jammer dat mijn moeder niet mee kan, dat is toch wel iemand die er voor mij bij hoort.”

Raïsa is op het toernooi één van de jongste beachvolleyballers, toch overheerst ook bij haar net als bij haar moeder de nuchterheid. “Het doel is om zo ver mogelijk te komen in het toernooi.”