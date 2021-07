Vanaf september twee padelbanen bij TV TIOS in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Tennisvereniging TIOS heeft de keuze gemaakt om met Padel Nederland in zee te gaan voor de aanleg van twee padelbanen. Doelstelling blijft om vanaf september padel, de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland, te spelen bij de Sleeuwijkse vereniging.

De aanvraag voor vergunningen loopt en de komende maanden wordt er hard gewerkt om de twee padelbanen te realiseren op het sportcomplex aan de Griendweg.

Padel

Padel is een combinatie van verschillende racketsporten en je speelt het altijd twee tegen twee. Het speelveld is een kruising tussen een tennis- en squashbaan. Het spel wordt gespeeld volgens de tennisregels, met als belangrijkste verschil dat je de bal ook via de wanden mag spelen.

Het is snel, er is veel actie en de bal blijft lang in het spel. Juist daardoor is het een sport die gemakkelijk te leren is door jong en oud.

