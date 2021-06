Sterk eerste NK voor 8-jarige Mika Schalken uit Dussen

DUSSEN • Mika Schalken uit Dussen heeft voor het eerst deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap juniorracing van de KNMV. De 8-jarige coureur heeft in deze eerste wedstrijd een fantastische vierde plaats behaald op zijn Medos-minibike.

In de kwalificatie liet hij al zien dat hij de aansluiting had om mee te strijden om het podium.

Net te kort

In de eerste race had hij een goede start en vocht hij met twee andere rijders om de derde plaats. Op de streep kwam hij een minibike lengte te kort.

Bij de start van race 2 zat hij in het gedrang voor de eerste bocht en kwam als achtste de bocht uit. Hij knokte zich opnieuw naar voren en finishte als vijfde.

Omdat race 1 en 2 bij elkaar worden opgeteld heeft Mika de vierde plaats behaald in de daguitslag. De volgende race is 10 en 11 juli op de TT Juniortrack in Assen.