Jeugdrenners Jan van Arckel rijden in Rucphen

REGIO • De jeugdrenners van Jan van Arckel deden zaterdag weer mee aan de eerste nationale KNWU-jeugdwedstrijd na corona bij Willebrord Wil Vooruit in Rucphen.

In categorie 3 werd Niek Wolthuis (Hank) 8e. In categorie 4 werd Isis Versluis (Meerkerk) in een sterk deelnemersveld knap 5e. In categorie 6 wisten Darian Groeneveld ((Rijswijk) en Stan Holthuis (Sleeuwijk) beiden in het peloton te finishen.

In categorie 7 was Daan Hartog (Giessenburg) iedereen achter te snel af. Hij werd eerste. Ondanks een valpartij, werd Rick Versloot 5e. Ook Luuk Wolthuis (Hank) wist in het peloton te finishen.