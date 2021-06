Marianne Vos derde in La Course

LANDERNAU/BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos is zaterdag derde geworden in La Course.

De kopvrouw van Team Jumbo-Visma reed een sterke wedstrijd, maar moest op de steile aankomst in Landerneau haar meerdere erkennen in winnares Demi Vollering en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig.

"Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat ik niet gewonnen heb", zegt Vos op de website van haar ploeg Team Jumbo-Visma.

Realistisch

"Maar ik moet ook realistisch zijn. Ik heb alles gegeven, maar ik merkte bij het aanzetten van mijn sprint dat de scherpte er wel vanaf was.

Voor Vos is het haar vijfde podiumplaats van dit seizoen. Het is ook haar vijfde podium in acht edities van La Course.

De Broekse renster won de wedstrijd twee keer in 2014 en 2019 en eindigde ook op het podium in 2016 en 2020.