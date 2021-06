Raïsa Schoon en Katja Stam na zinderende ontknoping naar finale Olympisch kwalificatietoernooi

SCHEVENINGEN/WERKENDAM • Raïsa Schoon en haar beachpartner Katja Stam hebben vrijdagavond de finale van het Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal bereikt, waarin het sterke Rusland zaterdag de tegenstander is. De Olympische droom van de pas 19-jarige Werkendamse is dus nog altijd levend, al kroop Oranje in de halve eindstrijd door het oog van de naald.

Schoon en Stam verloren hun eerste duel tegen Lunde / Olimstad met 2-0, maar kregen een herkansing doordat Marleen van Iersel en Pleum Ypma met 2-1 van het andere Noorse duo wonnen.

In de golden match werd dus opnieuw gekozen voor Raïsa Schoon en Katja Stam, die weer Lunde en Olimstad tegenover zich troffen. Het werd een zinderend duel. Na 21-18 en 18-21 leek de pijp bij 0-3, 2-6 en 4-7 in de beslissende derde set leeg. Maar Schoon en Stam bleven rustig, hielden geloof in de goede afloop en sleepten mede dankzij een fantastische laatste rally een finaleplaats uit het vuur (16-14).

“Het was een gevecht, elk punt weer”, zeiden Schoon en Stam voor de camera van Ziggo Sport. “We gingen er volle bak in en dat zie je wat het oplevert.”

Mocht Nederland ook Rusland verslaan, dan spelen Schoon/Stam zondag een onderling duel tegen Van Iersel/Ypma met als inzet een Olympisch ticket.