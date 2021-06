Marco van den Beemt en Antoinette Bouman in halve finales ONK Poker

NIEUWENDIJK/WIJK EN AALBURG • Marco van den Beemt uit Nieuwendijk en Antoinette Bouman uit Wijk en Aalburg hebben het tot de halve finales van het open Nederlands kampioenschap Poker geschopt.

Bijna 40.000 Nederlandse liefhebbers van het kaartspel Texas Holdem hebben een poging gewaagd tijdens de online voorrondes van het ONK Poker.

De deelnemers die bij een online voorronde bij de beste 5 procent eindigden kwalificeerden zich voor de halve finales van het grootste pokerevenement van Nederland.

Te volgen via social media

Er zijn de komende twee weken vier halve finales, te weten op 19, 20, 24 en 25 juni. Updates over de halve finales zijn live te volgen via verschillende socialmediakanalen, zoals Facebook. Alle kanalen zijn te vinden op onkpoker.nl/live.

De finale zal vanwege de coronamaatregelen online plaatsvinden en zal over twee avonden gespeeld worden.