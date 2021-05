Jordi Altena tekent profcontract bij Vitesse

SLEEUWIJK • Sleeuwijker Jordi Altena heeft bij Vitesse zijn eerste profcontract getekend. De Arnhemmers legden de 17-jarige middenvelder tot medio 2024 vast.

Tot en met JO13 kwam Jordi Altena voor Sleeuwijk uit, waarna hij via FC Dordrecht bij Vitesse belandde. De eredivisionist bood hem een driejarig contract aan. Jordi zal volgend seizoen zijn opwachting maken in de selectie van Jong Vitesse/Onder 21.

Voor Jordi is het contract een ultieme beloning; hij heeft zich teruggeknokt na een zware knieblessure die hij in 2019 opliep in een wedstrijd tegen Ajax.

VV Sleeuwijk ontvangt een klein bedrag als ‘opleidingsvergoeding’ door de stap die Jordi Altena nu maakt.