Al 50 renners deden Biesbosch Buffel Challenge: ‘Leuk dat dit wordt georganiseerd’

WERKENDAM • Weer geen Omloop van de Biesbosch dit jaar. Dan maar een week lang ‘buffelen in de Biesbosch’.

De meeste amateurwielrenners zitten al maanden in de tentakels van het coronavirus. Het is alleen maar trainen en nog eens trainen. Wegwedstrijden zijn taboe.

De jaarlijkse Omloop van de Biesbosch is daardoor ook van de kalender gehaald. De organisatie van de omloop heeft daarom maar iets anders opgetuigd: de Biesbosch Buffel Challenge. “We hebben een andere uitdaging bedacht. Een challenge op hetzelfde parcours als van de omloop”, vertelt Jan Groeneveld, voorzitter van het organiserend comité, deze zaterdagmorgen aan de Noordwaardweg.

Geen rotzooi in de bochten

Met nog zes helpers wordt daar de ‘start- en finishstraat’ in orde gemaakt. Met bezems wordt vervolgens het parcours ‘schoon’ gemaakt. “Zorgen dat er in de bochten geen rotzooi ligt”, klinkt het. “Zodat de renners minder risico lopen om onderuit te gaan.”

Nog tot zaterdag 15 mei 16:00 uur kan de Biesbosch Buffel Challenge worden gereden. Iedereen kan binnen een vastgestelde periode en op een dag en tijdstip dat het hem of haar schikt meedoen.

Vanwege de coronaregels mag er niet in groepen worden gereden. Het wordt dus alleen koersen of hooguit met een maatje. Er is ook een heus klassement.

Strava

Wil je in de uitslagenlijst komen is er wel een registratie op de sportapp Strava vereist. Er kan in drie categorieën - Sportklasse (drie ronden), Amateurs (zes ronden) en de Elite (negen ronden) - gestart worden.

‘Buffelen in de Biesbosch, kop in de wind en gaan’ staat er op de uitnodiging.

“We hebben voor de beste renners een virtueel podium en ze krijgen echte prijzen”, zegt Groeneveld. De challenge is geen echte wedstrijd. “Je kunt je natuurlijk zo wel meten met anderen. De renner met de snelste tijd op Strava is winnaar.”

Kris Kras

Naast de snelle wedstrijd kan er ook voor de Biesbosch Challenge Kris Kras (60 kilometer) worden gekozen. Die route rijd je op je GPS. De tocht is meer om te genieten van de prachtige omgeving. In deze discipline is er geen sprake van tijdsdruk, maar er is wel een Strava-segment aangemaakt en er is ook een prijsje beschikbaar.

De organisatie verwacht dat veel renners eerst het parcours willen uitproberen. “Eerst verkennen en vervolgens een goede dag qua weersomstandigheden uitkiezen om hun tijd te rijden”, denkt Groeneveld.

Tekst gaat verder onder de foto.



foto: Jan Noorlandt

Hoewel Van ‘t Verlaat niet aan de ‘snelle wedstrijd’ meedoet, stroomt er toch een soort wedstrijdelement door zijn bloed. “Ik hoop, als ik ‘m dadelijk echt rijd, op een gemiddelde van 30 kilometer per uur uit te komen. Zou goed van me zijn”, zegt hij met een grijns.

Mooie gelegenheid

“Hartstikke leuk toch dat dit georganiseerd wordt. Een prima manier om mensen op de fiets te krijgen. Voor mijzelf ook een mooie gelegenheid om stukken van de Biesbosch te zien waar ik anders nooit kom.”

Eliterenner Sjoerd Bax (25) gaat vrijdag of zaterdag proberen een tijd neer te zetten. “Eerst moet ik met mijn ploeg (Metec Solarwatt Continental Cyclingteam red.) nog een trainingskamp in Limburg afwerken. Daar moet ik wel voldoende van hersteld zijn”, laat Bax, die over twee weken wel een echte wedstrijd mag koersen, weten.

“Ik ken de Biesbosch goed. Ik woon nu op kamers in Utrecht, maar als ik bij mijn ouders in Uppel ben, sta ik binnen twintig minuten op het parcours.”

Soort tijdrit

Het evenement is voor Bax ook een soort tijdrit. Maar dan wel eentje van 90 kilometer. “Als ik niet volle bak rijd, dan gaat ‘ie in drie uur. Maar als ik alles geef in twee uur en een kwartier, denk ik. Het is een prachtig rondje.”

Bax denkt dat er veel renners uit de Sportklasse belangstelling hebben voor de challenge.

Beloftenrenner Geert van Kappel (19) uit Sleeuwijk, die uitkomt voor het Dutch Foodvalley Clycling Team, doet de Biesbosch Buffel Challenge ook.

Mooi rondje

“Ik doe drie ronden. Het is een beetje passen en meten met de trainingen. Ik wil wel een redelijke tijd neerzetten, natuurlijk. Het is een mooi rondje dat alles in zich heeft. De wegen zijn goed, maar de wind is verraderlijk en het parcours is langer dan je denkt.”

Zowel Bax als Van Kappel vinden de challenge een mooi initiatief, die zo voor enige competitie zorgt.

Maandag later ziet Jan Groeneveld op het Strava-segment De Grote Groene Uitdaging dat er al 50 renners op het parcours zijn geweest.

“De komende dagen met Hemelvaartsdag erbij verwacht ik een goede deelname. We gaan het zien.”

Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Daar heeft de organisatie een goed doel aangekoppeld. De helft van de bijdrage wordt gedoneerd aan de door brand gedupeerde Scouting Altenagroep.

omloopvandebiesbosch.nl