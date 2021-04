Streep door regiotoernooi Altena

ALTENA • Het regiotoernooi Altena, een initiatief van Johan van der Werff, gaat niet door.

“Helaas hebben we dit besluit moeten nemen”, aldus Van der Werff woensdagavond. “In het stappenplan van de overheid is het niet haalbaar. En mocht het alsnog toegestaan worden, dan zal het zonder publiek zijn. En dat willen we niet, want het is uiteindelijk voor de verenigingen opgezet.”

Aan de minicompetitie zou worden deelgenomen worden door: Altena, Almkerk, GRC 14, Sleeuwijk, Wilhelmina’26 en Woudrichem. Het toernooi voorzag in tien speelronden (dinsdagavond en zaterdagmiddag) van 1 juni tot en met 3 juli.