Marianne Vos wint voor eerste keer in haar roemrijke carrière de Amstel Gold Race

LIMBURG • Marianne Vos heeft zondag voor de eerste keer in haar toch al zo roemrijke wielercarrière de Nederlandse klassieker Amstel Gold Race gewonnen. De Jumbo/Visma-renster rekende in de sprint af met haar landgenotes Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

Op de laatste beklimming van de Cauberg leek het gedaan met de kansen van Vos. Niewiadoma en Longo Borghini maakten zich los uit de kopgroep en hadden de winst voor het grijpen.

Het duo keek in de finale echter teveel naar elkaar, waardoor de achtervolgende groep toch nog kon aansluiten. In de sprint maakte Marianne Vos het af, al kwam Demi Vollering nog sterk opzetten.

"De Amstel Gold Race is een koers van naam en faam, die wilde ik heel graag een keer winnen. Heel gaaf dat het gelukt is", aldus de Brabantse, die recent ook al de beste was in Gent-Wevelgem.