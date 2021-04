Stan van Oord maakt comeback met overwinning

WOUDRICHEM • Na ruim een jaar zonder races presteerde Stan van Oord het afgelopen weekend toch om direct zijn eerste wedstrijd te winnen.

Onder zware weersomstandigheden én in een voor hem geheel onbekende auto bleef de coureur uit Woudrichem zelfs een veel krachtigere Lamborghini en een dikke BMW voor, om als tweede van het gehele veld en eerste in zijn klasse over de finish te komen.

Ook de tweede race verliep uitstekend, maar door de extra lange pitstop die Van Oord en zijn teamgenoot Dennis de Borst moesten maken was een derde podiumplek nu het maximaal haalbare.

Blij

“Ik ben op dit moment erg blij met elke race die ik rijd”, aldus Van Oord. “Gelukkig heb ik een aantal mensen om me heen die me dat vertrouwen en de kans geven om toch te kunnen racen. Als mij die mogelijkheid geboden wordt moet ik er voor zorgen dat ik er sta en dat ik scoor.”

De volgende races van de Supercar Challenge zijn op 23 mei op het circuit van Hockenheim.