Rianne Stok naar Voltena

WERKENDAM • Rianne Stok (20), komend van topdivisionist VV Utrecht, speelt komend seizoen in de kleuren van eredivisionist Voltena.

Nog voordat duidelijk werd dat Voltena naar de eredivisie zou promoveren, maakte zij haar keus bekend. Vooral geprikkeld door het beachvolleybalprogramma in Werkendam, waar zij een team gaat vormen met Julia Kee, kiest zij ook voor het zaalprogramma in dezelfde woonplaats. Het geïntegreerde programma van beach en zaal spreekt haar aan.

Nadat ze als vijfjarige al begon met volleybal bij VCH in Hoofddorp, doorliep ze RTC, volleybalschool en masterclass. Bij Spaarnestad in Haarlem kwam ze al snel in het eerste team terecht. Ook werd ze geselecteerd voor de pre-jeugd Oranje beachvolleybal en het jaar erna ook voor pre-jeugd Oranje zaalvolleybal, waarmee ze internationaal speelde.

Bij US Amsterdam kwam ze voor het eerst in de eredivisie terecht, in de positie van libero. De laatste twee jaar speelde ze op dezelfde positie bij topdivisionist VV Utrecht.

Stok kan op meerdere posities prima uit de voeten, en met haar fanatisme, motivatie en ervaring zal zij zeker van toegevoegde waarde gaan zijn voor de debuterende eredivisionist Voltena.