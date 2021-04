Beachvolleybal op topniveau op Copakadijk

WERKENDAM • Vijf teams, trainend op de Copakadijk, konden voor het eerst hun krachten meten tijdens het traditionele paastoernooi bij Beachsport Vereniging Werkendam.

Dit toernooi werd wegens corona afgewerkt met alleen leden, en zonder publiek. Toch was het mooi om te zien hoeveel zin de toppers hadden om weer in officiële wedstijden uit te komen, na maandenlang in kleine groepjes getraind te hebben.

Na spannende poulewedstrijden en een finaleronde was het uiteindelijk het team Lynn van Mill/Jill Weeda dat het hoogste treetje van het podium mocht beklimmen. Het zilver ging naar Sarah van Esch/Anique Tavenier, terwijl het nieuwe team Julia Kee/Rianne Stok tekende voor het brons.

Deze wedstrijden vormden een mooie opmaat voor de beachcompetitie, waarvan de vereniging hoopt dat deze komende zomer gespeeld mag gaan worden.