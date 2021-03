Schoon en Koreman delen ervaringen op weg naar Tokyo

WERKENDAM • Op de locatie van Beachsport Vereniging Werkendam vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen twee topsporters: marathonloper Björn Koreman en beachvolleybalster Raïsa Schoon. Beiden bereiden zij zich voor op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Björn (30), afkomstig uit Geertruidenberg, heeft de Olympische limiet inmiddels gelopen en moet vormbehoud tonen in de marathon van Hamburg, Duitsland, op 11 april aanstaande. Hij strijdt om één van de drie aanwijsplekken voor Tokyo.

Raïsa (19) komt uit Werkendam. Met partner Katja Stam versloeg ze eerder dit jaar de Europese top tijdens de Nations Clash in Dusseldorf en de komende weken gaan ze in een ‘beachvolleybalbubbel’ in Mexico proberen in drie 4 star Worldtour-toernooien voldoende punten te halen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Hierna volgen nog wat kansen, waaronder een Continental Cup in Scheveningen.

Het was mooi te zien hoe deze atleten, uitkomend in totaal verschillende disciplines, hun ervaringen konden delen.

Ze konden leren van elkaars aanpak om tot topprestaties te komen, niet alleen tijdens het sporten, maar ook in de organisatie er omheen.