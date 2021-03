Twee padelbanen voor TV TIOS Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Bij tennisvereniging TIOS in Sleeuwijk worden de eerste padelbanen in Altena aangelegd.

Vanaf september is het mogelijk om de racket- en balsport padel, de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland, te spelen bij de Sleeuwijkse vereniging. De komende maanden wordt er hard gewerkt om twee padelbanen te realiseren op het sportcomplex aan de Griendweg 19.

Pim Kamstra van de zogenoemde padelwerkgroep van de tennisvereniging vertelt: “Padel is een goede aanvulling op de tennissport. Padel wordt door miljoenen mensen over de hele wereld beoefend. Onze tennissers willen meer variatie in de sport. Padel zorgt voor de vergroting en versterking van de sportieve band binnen onze vereniging en de Sleeuwijkse gemeenschap. Ook denken wij hiermee nieuwe leden te werven en is er speciaal aandacht voor onze unieksporters.”

In het najaar van 2020 heeft de gemeente Altena de eerste gesprekken over de aanleg van de padelbanen gevoerd met het bestuur van TV TIOS, vertelt wethouder Shah Sheikkariem.

Voortvarend

“Hierbij heb ik het bestuur gevraagd mee te denken op welke manier we het begrip vitaliteit in Altena meer tot uiting kunnen brengen. TIOS is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. De snelheid waarmee de club padelbanen zoveel mogelijk op eigen kracht wil realiseren, getuigt van een sterke gemeenschap die niet leunt op de overheid. Dit wordt een van de nieuwe parels van Altena en lijn met de gedachte van ‘Altena Vitaal’.”

Wat is padel?

Padel is een combinatie van verschillende racketsporten en je speelt het altijd twee tegen twee. Het speelveld is een kruising tussen een tennis- en squashbaan.

Het spel wordt gespeeld volgens de tennisregels, met als belangrijkste verschil dat je de bal ook via de wanden mag spelen.

Het is snel, er is veel actie en de bal blijft lang in het spel. Juist daardoor is het een sport die gemakkelijk te leren is door jong en oud.

Contact opnemen

Geïnteresseerden die graag meer willen weten over padel, een lidmaatschap bij tennisvereniging TIOS, of bereid zijn tot sponsoring, kunnen contact opnemen met Pim Kamstra via padel@tvtios.nl.

Tennisvereniging Tennis Is Ons Streven (TIOS) is opgericht op 21 september 1970 en is door de jaren heen niet meer weg te denken uit de Sleeuwijkse gemeenschap. Het is een levendige vereniging met voor ieder wat wils. Of het nu om clubkampioenschappen, TIOS Open, hutselavonden, ouder-kindtoernooien of vroege vogeltjes gaat.

www.tvtios.nl