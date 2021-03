Altena Road Runners stelt ledenstop in voor jeugd

REGIO • Atletiekvereniging Altena Road Runners heeft door de toegenomen interesse voor de vereniging besloten om per direct een ledenstop in te voeren.

Deze maatregel is nodig om de kwaliteit van de trainingen op peil te houden, laat Altena Road Runners weten.

De jeugd van Altena Road Runners traint op dit moment enkele keren per week op het veld bij korfbalvereniging ACKC in Almkerk.

Met pijn in het hart

Er is daar ruimte voor 60 kinderen en er is nu al een wachtlijst, waardoor de vereniging ‘met pijn in het hart tot dit besluit’ is gekomen.

Pas wanneer er meer ruimte is, kan de jeugdafdeling verder door gaan groeien.

Atletiekbaan

Altena Road Runners krijgt in de loop van volgend jaar een eigen atletiekbaan in Sleeuwijk. De plannen daarvoor worden op dit moment uitgewerkt, en binnenkort zal daarvoor de aanbesteding plaatsvinden.

Eind dit jaar zal er begonnen worden met de aanleg van de baan. Zodra de baan open is en er ook meer trainers beschikbaar zijn, kan de jeugdafdeling pas weer verder groeien.