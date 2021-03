Devin van der Wiel droomt met Tour de Tietema Cycling Team van Tour de France

SLEEUWIJK • Tour de Tietema Cycling Team, met Sleeuwijker Devin van der Wiel in de gelederen, is bezig met een bijzonder experiment. Het heeft profambities en het droomt als team over deelname aan de Tour de France.

Een mission impossible? Of is het een goed opgezet managementverhaal? Het is in ieder geval een project met een knipoog. Ondanks al die gedachten gaan Devin van der Wiel, Josse Wester en Bas Tietema er alles voor geven. “We gaan trainen en leven als profwielrenners”, zegt Sleeuwijker Devin van der Wiel (24) overduidelijk.

Eerste keer

De uitdaging is al eerder begonnen. In het kort: op 24 juni 2020 drukte Devin van der Wiel voor de eerste keer zijn wielerschoentjes in de klikpedalen van een racefiets.

Nog nooit zat hij, die als voetballer tot de A1 van Sleeuwijk reikte, op zo’n ding met smalle bandjes.

In 50 dagen werden de Sleeuwijker, die tegenwoordig in Breda met drie vrienden op kamers woont, en teamgenoot Wester (28) onder aanvoering van voormalig wielertalent Tietema (26) omgeturnd tot racemachines.

Ronde van Vlaanderen

Het doel was om met z’n drieën de Ronde van Vlaanderen te kunnen rijden. Dat streven lukte wonderbaarlijk. Natuurlijk deden ze niet echt aan de echte ronde mee, maar reden ze wel het parcours van 250 kilometer en daarvoor ontvingen ze ook alle egards van de organisatoren.

Het project werd ook vooral bekend en door tienduizenden gevolgd via een YouTube-kanaal in de Nederlandse wielersport. Dat smaakte naar meer. Tietema en zijn makkers gingen tijdens de Tour de France op pad voor allerlei uitdagingen die te zien waren op YouTube.

Het inspireerde veel mensen om ook zelf op de fiets te stappen.

Het drietal reed verder tijdens de Giro d’Italia een eigen ‘Giro di Tietema’ door in drie weken tijd van startplaats Palermo terug te fietsen naar Nederland, zo’n 2000 kilometer. Mooie video’s werden de wereld ingeslingerd.





Nieuwe uitdaging

“Na al die challenges hebben we besloten nu zelf een nieuwe uitdaging aan te gaan met de start van een wielerploeg”, doet Van der Wiel uit de doeken. Niet zomaar een wielerploeg maar eentje met heel hoge ambities: wielerprof worden en dromen van deelname aan de Tour de France.

“We gaan leven en trainen als profs. Alles wordt aan de kant gezet”, zegt Van der Wiel nadat hij even tevoren een trainingsrondje van bijna vijf uur heeft afgewerkt. Dat alles aan de kant zetten betekent: op tijd naar bed, geen studie, geen biertje, geen uitgaansleven, maar leven als een wielermonnik.

Van der Wiel moet af en toe wel een lachje onderdrukken. Hij snapt best dat het een groot avontuur is om dat te kunnen volbrengen. Maar alle ingrediënten zijn voorradig om de missie te doen slagen.

Skoda, Cervélo, Garmin

Sponsoren als Skoda, Cervélo en Garmin hebben zich voor enkele jaren aan de ploeg verbonden. Professionele ondersteuning is volop aanwezig. DSM-wielercoach Wilbert Broekhuizen geeft de mannen tips en trainingsschema’s.

“We gaan eerst zeg maar beginnen in de kelderklasse van het wielrennen. De eerste stap is amateurwedstrijden rijden en daarna kijken we hoe ver we komen”, legt Van der Wiel uit. Hij weet dat de lat hoog ligt. “Over twee of drie jaar weten we meer en dan kijken we hoe we verder gaan”, heeft hij zichzelf een limiet gesteld. “Het zal inderdaad niet gemakkelijk worden. Alleen Bas Tietema (26) heeft koerservaring.”

Anna van der Breggen

De ploeg is ook al op trainingsstage geweest in Spanje. “Daar mochten we meetrainen met de ploeg van Anna van der Breggen. Ja, de kloof is nog groot. Wat rijden die meiden hard”, geeft Van der Wiel toe.

Via sponsoren en de opbrengsten uit de video’s wordt het experiment bekostigd. Naar het klaarstomen in 50 dagen van Devin en Josse zonder fietservaring werd door tienduizenden mensen gekeken.





Meesterknecht

“Dat is ook een grote reden om iedereen de kans te geven zich tegen een bepaalde vergoeding bij het team aan te sluiten als ‘meesterknecht’. Zij krijgen net als wij alles wat nodig is om zich te ontwikkelen in de wielersport. Hierbij moet je denken aan hulp van experts, goede trainingsschema’s en toegang tot het materiaal. En we gaan natuurlijk ook samen de fiets op. Zelf noemen we dat wel eens: ‘Hoe word je professioneel amateurwielrenner?’. We hopen zo nog meer mensen te inspireren.”



Ondertussen wordt er in het wielerwereldje met ontzag en ook verbazing naar Tour de Tietema gekeken. Er wordt weliswaar op amateurniveau gefietst, maar alles er omheen, zoals de video’s en het gebruik van de socialmediakanalen en niet te vergeten het materiaal is van profniveau.

Ter vergelijk: de Jumbo Visma-ploeg heeft 17.000 en Tour de Tietema 70.000 volgers. De verbinding van de bekende merken uit de sponsorwereld aan de ploeg is iets waar menig WorldTour-ploeg jaloers op kan zijn. De sponsors zien brood in de uitdaging temeer daar Tour de Tietema vooral ook mikt op de recreatieve of beginnende fietser.

Wachten op eerste wielerronde

Het wachten is nu op de eerste echte wielerronde waar het team aan mee gaat doen. Vanwege corona zijn er nog veel onduidelijkheden. Het waar, het wanneer en hoe, kan nog niet worden beantwoord.

“Er is nog niets ingepland. Helaas nog geen stip aan de horizon”, aldus Van der Wiel. Voorlopig is het trainen, trainen en nog eens trainen. Daarvoor staat onder meer binnenkort het heuvellandschap van Limburg op het programma en daarnaast blijven de mannen verbonden aan het wielerkoord door het maken van mooie video’s rondom wielerkoersen onder andere rond de Ronde van Vlaanderen op 4 april.

En al hun verrichtingen en nieuwtjes blijven op de mediakanalen te volgen. “De trailer van de Tour de Tietema Cycling Team, die vorige week openbaar kwam, is op YouTube na één dag al door 90.000 mensen bekeken”, vertelt Devin van der Wiel trots.

Via www.tourdetietema.nl kun je direct meesterknecht van het team worden. Voor vragen, verzoeken of opmerkingen kan er contact worden opgenomen met Josse Wester via josse@tourdetietema.nl en 06-54994544.