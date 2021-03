Royston Drenthe vrijgesproken in witwaszaak

WERKENDAM • De rechtbank in Breda heeft Royston Drenthe woensdag vrijgesproken in een witwaszaak. Er is volgens de rechter onvoldoende bewijs.

Volgens justitie zou Drenthe ruim 175.000 euro hebben witgewassen. De politie vond het geld ruim twee jaar geleden in Halsteren in een auto. Het vermoeden van witwassen blijft bestaan, maar de rechtbank acht het niet bewezen dat de oud-prof er iets mee te maken heeft.

De witwaszaak had veel impact op het leven van Royston Drenthe, die eind vorig jaar failliet werd verklaard.

De in Werkendam woonachtige Drenthe verruilde tweededivisionist Kozakken Boys afgelopen januari voor het Spaande Racing Murcia, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje.