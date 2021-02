SKV Sleeuwijk krijgt clinic van topkorfballers

SLEEUWIJK • Spelers van SKV hebben zaterdag een clinic gekregen van topkorfballers van GKV.

Niek en Nienke van der Weijden kwamen in Sleeuwijk op bezoek.

Wie 6 jaar of ouder is en gezellig wil komen sporten, kan elke woensdag op sportpark De Roef in Sleeuwijk terecht. Aanvang 17:30 uur.

https://www.skv-korfbal.nl/