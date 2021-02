Werkendamse Raïsa Schoon wint van Europese top

WERKENDAM• Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam won met haar partner Katja Stam alle wedstrijden tijdens de zogenaamde Nations Clash in Duitsland.

Aan dit toernooi namen Europese topteams deel uit Duitsland, Zwitserland en Tsjechië. Uit Zwitserland waren zowel de Europees kampioen als de nummer één van de Europese ranglijst van de partij. Ook de nummer 8, 10 en 12 van de wereld werden verslagen.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink kwamen ook uit voor Nederland. Zij wonnen drie van de zes wedstrijden, maar het waren vooral de zes indrukwekkende overwinningen van Schoon en Stam die ervoor zorgden dat Nederland dit vierlandentoernooi bij de dames op haar naam schreef.

Dit toernooi was de eerste in een reeks toernooien, die uiteindelijk een opmaat zullen gaan vormen voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo, mochten deze doorgaan.