Meeuwense coureur Renzo van Emmerik stopt met racen

MEEUWEN • Onlangs maakte motorcoureur Renzo van Emmerik bekend dat hij zijn racehelm aan de spreekwoordelijke wilgen hangt.

Na tien mooie seizoenen met vooral hoogtepunten en hele mooie herinneringen vindt de coureur uit Meeuwen het tijd om te stoppen met racen in competitieverband.

Lastige beslissing

Van Emmerik: “Na lang en goed overwegen heb ik besloten om te stoppen met het intensief deelnemen aan de wegracesport. Het was een lastige beslissing, want racen is mijn lust en mijn leven. Samen met mijn familie heb ik veel energie, tijd en geld in het racen gestoken. We hebben altijd geprobeerd om het maximale eruit te halen wat er in zit, ook omdat ik dat verplicht was naar mijn sponsoren toe die me in staat hebben gesteld om te kunnen racen en deze mooie ervaringen op te doen.”

De 1000cc SuperBike-rijder verwachtte dat het in de toekomst steeds lastiger zou worden om zijn maatschappelijke leven te combineren met het racen en omdat hij alleen met 100 procent inzet wil kunnen deelnemen, was stoppen de enige keuze.

“Het was een geweldige ervaring en ik ben iedereen meer dan dankbaar die mij hebben geholpen mijn dromen waar te maken”, zegt hij.

Dankbaar

“In het bijzonder wil ik noemen Paul Meijering Stainless Steel, Unispray en Autobedrijf Bouman, die als sponsoren vanaf het eerste tot en met het laatste seizoen de kuipen van mijn racemotoren hebben gesierd. Ik hoop dat ik in al die jaren heb laten zien dat ik dankbaar ben voor alle steun die ik van iedereen heb gehad, in welke vorm en mate dan ook. Het racen zit in mijn bloed dus ik zal vast en zeker weer een keer het circuit opzoeken, maar niet meer in een kampioenschap. Er is nu een tijd aangekomen in mijn leven om mij te focussen op andere belangrijke dingen.”