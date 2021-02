Johan van der Werff lanceert plan Regio Mini Competitie Altena: ‘We willen laten zien: zo kan het ook!’

altena • Altena, Almkerk, GRC 14, Sleeuwijk, Wilhelmina’26 en Woudrichem zijn de deelnemers aan de eerste Regio Mini Competitie Altena, een initiatief van Altena-trainer Johan van der Werff.

Van der Werff gaat er vanuit dat de reguliere competitie niet meer zal worden hervat. Als alternatief heeft hij een Regio Mini Competitie opgezet. Tien speelronden van 1 juni tot en met 3 juli, op dinsdagavond en zaterdagmiddag.

Het gaat alleen door als de selecties vanaf mei zonder beperkingen kunnen trainen en als er publiek aanwezig kan en mag zijn. “Want die inkomsten kunnen de clubs heel goed gebruiken. En de supporters smachten naar een heerlijke pot voetbal. Met misschien wel muziek en een barbecue erbij.”

Irritatie

Johan van der Werff en de KNVB is geen gelukkige combinatie. Na het vuurwerkincident in de nacompetitie tegen NSVV beloofde directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee bij Altena langs te komen.

“We zijn bijna twee jaar verder en hij is nog niet geweest”, baalt Van der Werff. “Ook in de coronacrisis irriteer ik me aan de KNVB. Je hoort alleen maar: ‘We hebben goed contact met Den Haag’. Maar er komt verder niks uit. Ik wil graag laten zien: zo kan het ook!”

Geen veredelde oefenmaand

Van der Werff belde zijn collega-trainers en die waren meteen enthousiast. Bewust is gekozen voor de Altenase clubs in de eerste en tweede klasse. “Want het wordt geen veredelde oefenmaand. Het wordt een serieus toernooi met prijzengeld en media-aandacht (zo zal SoccerReporter in elke speelronde live een wedstrijd streamen op You Tube, red). Het moet ergens om gaan. Derby’s met de bijbehorende emotie. Er staat prestige op het spel. Leuk voor de supporters en ook sponsors hebben het initiatief omarmd.”

Voorwaarde is dus wel dat de coronamaatregelen dan dusdanig zijn versoepeld dat publiek weer welkom is. “Want daar doen we het voor”, benadrukt Johan van der Werff. “Voor de clubs en voor de supporters. Helaas weet de KNVB onvoldoende wat er bij de clubs leeft; de bond staat te ver bij de clubs vandaan.”

Vooralsnog is de Regio Mini Competitie Altena eenmalig. “Maar een vervolg sluit ik zeker niet uit”, aldus Van der Werff. “En het kan zomaar zijn dat dit initiatief ook in andere regio’s wordt opgepakt.”

De mini-competitie wordt gesponsord door: De Jong Groenbeheer, Solid Systems, Geld en Gezin, Dambe Music, Altena Fysio, Verboo Administratie, Venturion, Damen Drukkers, Cornet Service, Armaris Bevrachtingen, Geelhoedt Management en VDS Hypotheken en Financiële Planning.

Speelschema

Dinsdag 1 juni

Altena - Woudrichem

Almkerk - Wilhelmina’26

GRC 14 - Sleeuwijk

Zaterdag 5 juni

Wilhelmina’26 - Altena

Woudrichem - GRC 14

Sleeuwijk - Almkerk

Dinsdag 8 juni

Altena - GRC 14

Sleeuwijk - Wilhelmina’26

Almkerk - Woudrichem

Zaterdag 12 juni

Altena - Sleeuwijk

GRC 14 - Almkerk

Wilhelmina’26 - Woudrichem

Dinsdag 15 juni

Woudrichem - Altena

Wilhelmina’26 - Almkerk

Sleeuwijk - GRC 14

Zaterdag 19 juni

Almkerk - Altena

Woudrichem - Sleeuwijk

Wilhelmina’26 - GRC 14

Dinsdag 22 juni

GRC 14 - Altena

Wilhelmina’26 - Sleeuwijk

Woudrichem - Almkerk

Zaterdag 26 juni

Altena - Wilhelmina’26

GRC 14 - Woudrichem

Almkerk - Sleeuwijk

Dinsdag 29 juni

Sleeuwijk - Altena

Almkerk - GRC 14

Woudrichem - Wilhelmina’26