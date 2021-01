Jeugd welkom om gratis te sporten op Copakadijk

WERKENDAM • Kinderen mogen op dit moment niet in een sporthal trainen en sporten. Dit gaat zeker nog tot 9 februari duren. De jeugd tot en met 17 jaar mag echter wel sporten in de buitenlucht. Op de Copakadijk, de locatie van Beachsport Vereniging Werkendam, is genoeg ruimte om buiten te sporten.

De vereniging heeft in de loop der jaren veel geïnvesteerd in spelmaterialen, met als doel kinderen motorisch breed te ontwikkelen. Nu kan daar goed gebruik van gemaakt worden.

Allerlei sporten

Er kan gevoetbald worden, er is trefbal, handbal, korfbal en er kunnen allerlei andere sporten worden gedaan. Een van de kartrekkers van de club, Debora Kadijk, zelf olympisch sportster en trainer, vindt het belangrijk dat de kinderen gezond en fit blijven en elkaar kunnen ontmoeten.

Daarom heeft zij met de club afgesproken dat de kinderen naar de Copakadijk mogen komen om onder begeleiding te sporten. Gratis, ook als je geen lid bent.

“Scholen zijn dicht zijn om te voorkomen dat volwassenen bij elkaar komen en reizen om hun kinderen weg te brengen, en om te voorkomen dat veel kinderen samen in een kleine ruimte zijn. Wij zijn buiten, hebben ruimte en zorgen ervoor dat we afstand houden”, zegt Kadijk.

Leeftijdsgenoten

René van der Giessen, voorzitter van Beach Sport Vereniging Werkendam, vult aan: “De kinderen zijn erg blij met de sportmogelijkheden op de Copakadijk, want zo blijven ze niet alleen in beweging, ze zien ook hun leeftijdsgenoten weer. We hebben geïnvesteerd in hygiënemaatregelen, zodat er veilig en verantwoord gesport kan worden. Je bent welkom, deelname is gratis. Denk aan warme sportkleren.”

Er wordt gesport op vrijdagmiddag 22 en 29 januari en 5 februari. Van 14:30 uur tot 15:30 uur is de jeugd t/m 12 jaar welkom; van 15:30 uur tot 16:30 uur de jeugd tussen 13 en 17 jaar.