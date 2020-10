ZVDO laat ruime winst zien op nieuw scorebord

ANDEL • ZVDO heeft het nieuwe scorebord in AquaAltena zaterdag meteen mooie cijfers kunnen laten zien. In de eerste thuiswedstrijd in Andel werd het tegen Lutra uit Helmond 13-5.

De heren uit Andel konden door een aantal zieken niet met een compleet team aantreden tegen Lutra. Onder leiding van coach Arie Schouten gingen de waterpoloërs toch vol goede moed van start. In de eerste periode wist ZVDO tweemaal het doel te vinden.

Daarentegen wist keeper Corné van der Zouwen het Andelse doel schoon te houden. In de tweede periode wist ZVDO deze lijn door te zetten. ZVDO wist driemaal te scoren. Toch wist Lutra ook op het nieuwe scorebord te komen met een strafworp en een afstandsschot. Hierdoor werd de rust ingegaan met een stand van 5-2.

Niet tevreden

Ondanks dat ZVDO niet echt in de problemen leek te komen, was coach Schouten niet tevreden over het vertoonde spel. Diverse afspraken werden niet nagekomen en het verschil in score had in zijn ogen al groter kunnen en moeten zijn.

In de derde periode werd er vervolgens meer als team gespeeld en ZVDO liep uit naar een 9-3 voorsprong.

Brian de Bode

In de vierde periode kreeg ZVDO al snel een overtalsituatie. Deze werd vakkundig in de korte hoek gewerkt door Brian de Bode. Brian komt uit de jeugd van ZVDO en dit was zijn eerste doelpunt in het eerste herenteam. Daarna wilde hij ook meteen een publiekswissel, alleen was het voor hem jammer dat geen publiek aanwezig was.

ZVDO ging verder waar het de derde periode mee gestopt was. Achterin zoveel mogelijk dicht houden en via snel spel een doelpunt proberen te maken.

Uiteindelijk wist ZVDO met duidelijke cijfers te winnen, met een eindstand van 13-5. De volgende wedstrijd staat 31 oktober op het programma tegen Argo uit Schijndel. Doorgaan ook afhankelijk van de coronamaatregelen.