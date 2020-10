Clubrecord voor zwemmer Lars de Kooter

WERKENDAM • De vierde wedstrijd van het seizoen 2020-2021 bracht drie zwemmers van de Biesboschzwemmers naar Alphen aan den Rijn. Lars de Kooter zwom daar een nieuw clubrecord.

In Alphen aan den Rijn werd een langeafstandwedstrijd gehouden en hierbij kwamen Pieter Pijnenburg, Nadine Scheeve en Lars de Kooter aan de start.

Lars zwom deze middag voor de tweede keer in zijn zwemleven een 1500 meter vrije slag in het zwembad. Zijn doel was om een snelle tijd te zwemmen en zeker in het begin liet hij snelle tussentijden noteren. Na 400 meter was Lars zeven seconden sneller dan zijn persoonlijk record en nog 400 meter later was Lars ruim 26 seconden sneller dan een jaar geleden. Na 60 banen tikte Lars aan met een verbetering van ruim 50 seconden. Dit is tevens een nieuw clubrecord.

Pieter startte de middag met de 200 wisselslag en dankzij een sterke laatste 50 meter vrije slag wist hij als eerste te finishen. Zijn eindtijd was beter dan Pieter verwachtte, vooral omdat zijn favoriete slag, de schoolslag, niet naar wens ging. Aan het einde van de dag zwom Pieter, net als Lars, de 1500 ‘vrij’ en hij liet een vlakke race zien. De eindtijd van Pieter viel hem enigszins tegen omdat het voor zijn gevoel heel lekker ging.

Nadine zwom deze middag de 800 meter vrije slag en zij mocht tevreden zijn met haar eindtijd. De afgelopen tijd heeft zij minder kunnen zwemmen, wegens een blessure en dat speelde haar met name parten in het slagritme. Het is te hopen dat de blessure snel voorbij is dan zal zij zeker weer snelle tijden op de klok kunnen noteren.

De komende weken staan er diverse wedstrijden op de kalender met als eerst volgende belangrijke wedstrijd de competitie wedstrijd van begin november.