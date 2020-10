Renzo van Emmerik sluit opmerkelijk seizoen als vijfde af

MEEUWEN • De Meeuwense coureur Renzo van Emmerik heeft dankzij een zesde en vijfde plek tijdens de laatste twee ONK SuperCup 1000-races zaterdag in Assen het kampioenschap 2020 met een vijfde plek kunnen afsluiten.

Op vrijdag had het team een goede setting gevonden voor de BMW S 100 RR in de regen, dus toen de kwalificatie op een natte baan moest worden afgewerkt kon Renzo van Emmerik goede tijden rijden en had hij vertrouwen voor een race in de regen. Door het koude en wisselvallige weer was het lang onduidelijk voor welke Dunlop-banden gekozen moest worden in race 1.

Het regende al een tijdje niet meer en de baan droogde langzaam op.

Lastige race

Van Emmerik: “Het was een lastige race, aangezien er in het begin nog veel natte plekken op de baan waren. Ik was bijna de gehele race in gevecht om de vierde plaats, maar het lukte me niet om de aanval in te zetten. Helaas snoepte in de laatste ronde de rijder achter me mij de vijfde plek nog af. Daardoor zakte ik ook plek in de tussenstand voor het kampioenschap.”

Ondanks een dreigende lucht was de baan voor race 2 inmiddels volledig droog.

Goede start

”Mijn start was goed en ik wilde mee vechten voor een plek op het podium”, vertelt Van Emmerik daarover. “Helaas kreeg ik vanaf de eerste ronde een technisch probleem, wat mij de hele race bleef hinderen. Ik kwam in een stevig gevecht om de vijfde plaats terecht maar wist deze strijd uiteindelijk toch te winnen. Daarmee heroverde ik ook de vijfde plaats in het kampioenschap.”

En met de prijs voor die vijfde plaats in de eindstand kunnen Renzo van Emmerik en het Rent A SuperBike Team van de coureur uit Meeuwen in dit door de coronamaatregelen opmerkelijk verlopen seizoen zeker tevreden zijn.