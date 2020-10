Corstiaan Bouman is 75 jaar lid van Wilhelmina’26

WIJK EN AALBURG • De 89-jarig Corstiaan Bouman is door voetbalvereniging Wilhelmina’26 in het zonnetje gezet, omdat hij 75 jaar lid is van de club.

Een aantal weken geleden, tijdens de 94e algemene ledenvergadering van Wilhelmina’26, zijn meerdere jubilarissen in het zonnetje gezet.

Vanwege het coronavirus kon Corstiaan Bouman, inmiddels dus 75 jaar lid, hier niet bij aanwezig zijn. Wilhelmina’26 wilde dit moment uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan en dus werd de jubilaris thuis opgezocht en kreeg hij een bijzonder cadeau overhandigd.

De nostalgische zwart-witte kampioensfoto uit 1957 (Corst is de tweede van rechtsboven) heeft de club laten inkleuren.

Deze is vervolgens afgedrukt op een speciaal soort glas, wat een bijzonder effect geeft.

Corstiaan was zeer verrast en ontzettend blij met zijn aandenken.