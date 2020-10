Langstzittende voorzitter vv Almkerk krijgt nieuwe presentatiegids uitgereikt

ALMKERK • De redactiecommissie van de presentatiegids 2020-2021 van voetbalvereniging Almkerk heeft het eerste exemplaar overhandigd aan Gerrit van Drunen.

Van Drunen was de langstzittende voorzitter van de Almkerkse club, van 1979 tot en met 2013.

Naast informatie over het reilen en zeilen binnen de vereniging, besteden redactieleden Cees Ambachtsheer, Hendri 't Lam en Hannie Vink in de presentatiegids ook aandacht aan het 75-jarig jubileum van vv Almkerk en dan met name aan de voorzitters die 75 jaar bestuurlijk leiding hebben gegeven aan de vereniging.

Op de cover van de gids staan foto's van alle voorzitters vanaf 1945 tot nu toe.