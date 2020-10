Jeugd Biesboschzwemmers laat groei zien

WERKENDAM • De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen bracht De Biesboschzwemmers naar Andel. ZVDO'74 organiseerde de wedstrijd en daarnaast kwamen ook nog ploegen uit Gorinchem (PCG) en Barendrecht (ZPB H&L) aan de start. Bijna dertig persoonlijke records van de Werkendamse zwemmers werden verbeterd en daarnaast werden drie clubrecords scherper gezet.

Tess Vonk was met drie persoonlijke en drie clubrecords weer goed op dreef. Tess wist op de 100 vlinder- en wisselslag haar persoonlijke en clubrecords scherper te stellen. Daarnaast was ze halverwege de vlinderslag ook nog sneller dan ooit.

Haar tijd op de 100 ‘vlinder’ is mogelijk een Brabants record voor meisjes van 11 jaar. Tess was ruim een seconde sneller dan het huidige record.

De middag begon met estafettes voor de jongere ploegen. De jongens moesten 4x50 wisselslag zwemmen en Rik Vink, Tijn den Braber, Lars de Kooter en Rens Lisman waren ongeveer twaalf seconden sneller dan hun inschrijftijd. De meisjes ploeg bestaande uit Anne Lisman, Mirthe Bults, Jansje de Ridder en Tess Vonk zwommen de 4x50 vrije slag.

De meisjes waren ruim negen seconden sneller en bleven dus niet veel achter bij de jongens.

Rik, Tijn en Rens zwommen alle drie dezelfde persoonlijke programma’s namelijk 50 vlinderslag en 100 vrije slag. Voor alle drie was er een dik persoonlijk record op de vlinderslag. Tijn wist daarnaast ook nog tijdens de 100 ‘vrij’ zijn persoonlijke record op de 50 meter aan te scherpen. Rik wist als startzwemmer van de wisselslag estafette zijn persoonlijk record op de 50 rugslag te verbeteren.

Lars zwom de 50 schoolslag en 200 vrije slag en dit deden ook Nicole Bogerd, Romée van Rossem, Roos Suppers en Margonda Versluis. Op de schoolslag gingen Lars en Romée ruim sneller dan hun oude tijden. De 200 ‘vrij’ ging bij Romée en Margonda sneller dan ooit, maar de anderen wisten net als op de schoolslag goede races te zwemmen.

Mirthe verraste met een ruime verbetering op de 100 vrije slag. Ze was ruim vijf seconden sneller dan een week geleden en daarnaast wist ze ook nog op de 50 meter, halverwege de 100, haar record met ruim drie seconden te verbeteren. Op de 50 vlinderslag wist ze nog meer van haar tijd af te halen. Mirthe was maar liefst bijna tien seconden sneller.

Naast deze zwemmers wisten ook Mirte Delleman, Silke Jetten, Anne Lisman, Shanya Muilenburg, Florian van Rosmalen, Maud Vonk en Anieke aan de Wiel één of meerdere persoonlijke records aan te scherpen.

Begin november staat de tweede wedstrijd van dit competitieseizoen op de kalender. Het is nog even afwachten welke plaats De Biesboschzwemmers in de tussenstand innemen na deze wedstrijd.