Van Emmerik pakt tweede plaats in Assen

MEEUWEN • Op een kletsnat TT-circuit in Assen heeft Renzo van Emmerik zaterdag in een spectaculaire en spannende race een tweede plaats behaald.

Een knappe prestatie, aangezien de coureur uit Meeuwen in de kwalificaties een dipje had en niet tevreden was.

In de kwalificaties lukte het Van Emmerik onder droge omstandigheden niet om die ene snelle ronde te rijden en hij baalde best wel van de zesde startplaats. Hij vond dat hij beter kon, maar het lukte simpelweg niet. "Ik probeerde de kwalificaties snel te vergeten en me te focussen op de race. Maar vijftien minuten voor de start van de race begon licht te regenen en na kort overleg werd besloten snel te wisselen naar regenbanden en de afstelling van de BMW om te zetten naar de regensetting", blikt Van Emmerik terug.

Bij de start van de race was de baan al goed nat. Het was in het begin voor iedereen even aftasten hoeveel grip er was. In de eerste ronden probeerde de BMW-coureur uit Meeuwen vanaf de vijfde plek zijn eigen tempo te vinden en geen fouten te maken.

Omstandigheden slechter

Maar toen het harder begon te regenen werden de omstandigheden slechter.

Van Emmerik: ”Het zicht werd heel slecht en het was moeilijk om sommige bochten te zien. Enkele coureurs gingen onderuit. Doordat ik toch een goed tempo kon aanhouden, kon ik me zo opwerken naar de tweede positie. Doordat mijn vizier begon te beslaan, maakte ik wat foutjes. De concurrentie liep langzaam op mij in en bij het ingaan van de laatste ronde kreeg ik op mijn pitboard door dat ze praktisch aan mijn achterwiel zaten. Ik wist dat ik een goede laatste ronde moest rijden zonder fouten. Dit lukte mij ook, zodat ik de podiumplek veilig kon stellen. Het was een geweldige prestatie van het Rent A SuperBike Team, die een goede regensetting voor de BMW S 1000 RR had gevonden en voor de duidelijke aanwijzingen tijdens de race met het pitboard had gezorgd."