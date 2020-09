Rally Team Leemans finisht achtste in Vechtdalrally

HANK • De Hanks coureur Roald Leemans is dit weekend samen met zijn navigator Chris van Waardenburg als achtste geëindigd in de Vechtdalrally, de eerste wedstrijd van het rallyseizoen.

De organisatie had drie klassementsproeven, die elk twee keer moesten worden verreden, uitgezet. Zo kregen de deelnemers 85 wedstrijdkilometers voorgeschoteld.

De algemene eindoverwinning was voor Jasper van den Heuvel, terwijl Roald en Chris uiteindelijk op een achtste plaats eindigden. “We hebben toch serieus gas gegeven,” kijkt Roald terug op deze wedstrijd. “Meer zat er voor nu echt niet in.”

Ondanks dat het tweetal graag een beter resultaat had gezien, zien ze ook een aantal lichtpuntjes. “De auto voelde goed aan. We hebben na de laatste wedstrijd in 2019 veel aan de auto verandert. Zo hebben we een andere mapping voor de motor ingevoerd en hebben we een versnellingsbak geplaatst met langere overbrengingsverhoudingen. Dat geeft ons een hogere topsnelheid.”

Over twee weken komt het team weer aan de start.