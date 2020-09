Biesboschzwemmers pakken handvol goud

WERKENDAM • Ondanks het coronavirus hebben tien leden van de Biesboschzwemmers dit weekend een wedstrijd gezwommen. In het gehalveerde 50-meterbad in Breda werden veertien persoonlijke en vijf clubrecords gezwommen.

Naast de records waren er ook nog vijf gouden, twee zilveren en een bronzen medaille voor de zwemmers tussen 11 en 16 jaar.

Tess Vonk

Tess Vonk was met drie gouden medailles de meest succesvolle zwemster. Tess startte op de 100 vlinder-, wissel- en vrije slag en op alle nummers was ze ruimschoots sneller dan de concurrentes uit haar categorie. Op de vrije slag haalde Tess bijna drie seconden van haar beste tijd en op de wisselslag was dit bijna twee seconden.

De grootste verbetering realiseerde ze op de vlinderslag met bijna zes seconden. Op alle drie de nummers verbeterde Tess ook nog de clubrecords en zelfs halverwege de vlinderslag was ze sneller dan het clubrecord.

Romée van Rossem, Margonda Versluis en Chimène Huisman waren de andere dames die een medaille wisten te veroveren. Romée en Chimène deden dit op de 100 rugslag. Romée was de beste in haar categorie en Chimène eindigde in dezelfde categorie op de derde plaats.

Margonda kwam op de langste afstand van deze middag, de 400 vrije slag, aan de start. Margonda zwom in een gelijkmatig tempo naar het zilver en verbeterde zich met ruim zes seconden.

De laatste twee medailles werden behaald door Rens Lisman en Lars de Kooter. Rens wist op de 200 vrije slag in een nieuw persoonlijk record een gouden medaille te veroveren. Eerder op de dag had Rens zijn persoonlijk record op de 50 ‘vrij’ ook al aangescherpt. Lars behaalde een zilveren medaille op de 100 schoolslag in een nieuw persoonlijk en een clubrecord. Op de 50 vrije slag en 200 wisselslag zwom hij ook pr's.

Goede tijden

Nicole Boogerd, Anne Lisman, Roos Suppers en Sander van Elburg behaalden geen medailles, maar ze lieten wel goede tijden noteren. Anne verbeterde zich op de 100m vrije slag met bijna vijf seconden. De andere drie lukte het niet zich te verbeteren maar zeker Nicole en Roos waren verbaasd over hun eindtijden.

Komend weekend komen deze zwemmers met nog ruim 25 zwemmers aan de start in Oosterhout en dan zullen er zeker opnieuw kansen zijn om persoonlijke en clubrecords te verbeteren en eremetaal te veroveren.