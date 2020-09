Virtus verliest van Black Eagles

WERKENDAM • Virtus heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen verloren van Black Eagles.

De wedstrijd in Rosmalen eindige in 74-60. Black Eagles pakte in het eerste kwart al een kleine voorsprong (19-13) en liep bij de rust uit naar een stand van 41-28.

Virtus, dat met een erg jonge bank aantrad, laat zien dat ieder team rekening met hen moet houden. Iedereen heeft zijn minuten gemaakt en zijn aandeel geleverd in het agressieve spel dat coach Dorpmans wil zien.

Dichterbij

Dit resulteert erin dat begin vierde kwart de stand wordt teruggebracht tot 57-55. Door verzorgd aanvalsspel en een goede verdediging, wist Virtus dichter en dichterbij te komen.

De laatste minuten valt het kwartje echter net de verkeerde kant op. Zeker na een schot vanaf bijna de middenlijn, die via het bord binnen valt voor de thuisploeg. Hiermee kwam het verschil weer op dertien punten en was het gedaan voor de Werkendammers.

Zaterdag wacht in De Crosser Lokomotief om 19:30 uur.