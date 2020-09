ACKC laat punten achter in Goes

ALMKERK • Het is ACKC zaterdag niet gelukt om het uitduel met Togo in een overwinning om te zetten.

Door een eindstand van 16-13 bleven de punten uiteindelijk in Goes. De Almkerkse korfballers kwamen aan het begin van de wedstrijd nog wel op voorsprong, maar met rust had Togo de stand omgebogen naar 9-7.

Na de thee komt ACKC nog één keer op voorsprong met 9-10, maar daarna loopt de ploeg achter Togo aan. Terwijl de laatste secondes wegtikken, lukt het Stef Mommers nogmaals om te scoren en dat brengt de eindstand op 16-13.

Ondanks het verlies werd er mooi korfbal gespeeld en was iedereen tot de laatste seconde alert en vol vechtlust. Komend weekend krijgt ACKC een herkansing in 's-Heer Hendrikskinderen, vlakbij Goes.

Scores ACKC: Stef Mommers was de topscoorder met vijf doelpunten, Wietze de Vries 3x, Natasja Kuipers 2x, Sabine Meerman, Sven van der Ham en Amber de Ruijter allemaal 1x.