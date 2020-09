Winst voor ACKC in levendig duel

ALMKERK • ACKC heeft zaterdag Vriendenschaar met 14-10 aan de kant gezet.

De wedstrijd begon en het was meteen raak voor de Almkerkers. Wietze de Vries wist al heel snel de korf te raken: 1-0. Vlak daarna kon ook Rik Millenaar scoren: 2-0. In de derde minuut kon Sven van der Ham, die inviel voor de geblesseerde Jelle van de Water, scoren door middel van een doorloper: 3-0. Niet lang daarna kwam het eerste tegendoelpunt.

Millenaar kon zijn strafworp verzilveren waardoor de stand 4-1 werd. Vriendenschaar kon een tegendoelpunt maken, maar in de zevende minuut maakte Stef Mommers alweer een doorloper voor de 5-2. Drie minuten later schiet Natasja Kuipers van ver in de korf: 6-2. Dan gebeurt er in beide vakken veel. Goede aanvallen worden opgezet, maar langere tijd kan er niet uit gescoord worden.

Pas in de achttiende minuut schiet De Vries van afstand de 7-2 binnen. Er vallen nu om en om doelpunten en met rust staat het 10-5.

De tweede helft begint met goede aanvallen aan beide kanten, maar er valt pas weer een doelpunt in de zevende minuut, als Van der Ham zijn strafworp verzilvert: 11-5. Ook nu vallen de doelpunten om en om. Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in 14-10 voor ACKC.